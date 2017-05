ROCK OF AGES fast komplett, Headliner DEE SNIDER, SAGA, KIM WILDE

Bald habe wir es, hier sind die drei Neuzugänge, die uns noch gefehlt haben:

HELLO, deren Glam Rock manche vielleicht noch aus den Siebzigern kennen (endlich mal eine Band, bei der ich sagen kann, dafür sei ich zu jung! Danke, Rock Of Ages!)

Zwei andere Bands werden von der "Souls of Rock Foundation" gesponsort und werden den Freitag beziehungsweise Samstag eröffnen: EDEN'S CURSE und SONS OF SOUNDS.

Damit fehlt nur noch der lokale Opener für den Sonntag, sonst steht das Billing fest. Hier nochmal alle Bands auf einen Blick: BLUES PILLS, DARE, DEE SNIDER (Freitagsheadliner), EDEN'S CURSE, FAIR WARNING, GOTTHARDT, ALBERT HAMMOND, HARDLINE, HARTMANN, HELLO, MARILLION, PRETTY MAIDS, SAGA (Headliner Samstag), SONS OF SOUNDS, SPIDER MURPHY GANG, SUBWAY TO SALLY, THUNDER, KIM WILDE (Headliner Sonntag)

Tickets gibt es auf der Festivalseite für 109 Euro und Junior-Tickets (bis 14 Jahre) zum halben Preis. Tageskarten wird es auch geben, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Quelle: rock-of-ages.de Redakteur: Frank Jaeger Tags: rock of ages 2017 blues pills dare dee snider edens curse fair warning gotthardt albert hammond hardline hartmann hello marillion pretty maids saga sons of sounds spider murphy gang subway to sally thunder kim wilde