THE ROLLING STONES: Neue Dokumentation und Tour

Gerade erst haben die Rock'n'Roll-Legenden THE ROLLING STONES eine ausgedehnte Europa-Tour für den Herbst angekündigt, da gibt es auch schon weiteren Nachschub in Sachen Veröffentlichungen der Rock-Dinos.

Ab dem 26. Mai 2017 steht mit "Olé Olé Olé! A Trip Across Latin America" eine umfassende Dokumentation der letzjährigen Südamerika-Reise der Vierers in den Regalen, die eine Ergänzung zum Livemitschnitt "Havanna Moon" aus dem vergangenen Jahr darstellt.

Neben der Dokumentation gibt es auch einige weitere Livesongs der Tour zu bestaunen:

1) Out Of Control (Buenos Aires, Argentinien) - 2) Paint It Black (Buenos Aires, Argentinien) - 3) Honky Tonk Women (Sao Paulo, Brasilien) - 4) Sympathy For The Devil (Sao Paulo, Brasilien) - 5) You Got The Silver (Lima, Peru) - 6) Midnight Rambler (Lima, Peru) - 7) Miss You (Lima, Peru)

