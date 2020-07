ROME: Neues Album

Die in Luxembourg beheimatete Dark-Folk-Band ROME wird am 28.08.2020 via Trisol Music Group ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "The Lone Furrow".



Die Tracklist liest sich so:



Masters Of The Earth (ft. Aki Cederberg) Tyriat Sig Tyrias Ächtung, Baby! (ft. Alan Averill of PRIMORDIAL) Making Enemies In The New Age (ft. Joseph D. Rowland of PALLBEARER) The Angry Cup (ft. Adam Nergal Darski of BEHEMOTH/ME AND THAT MAN) The Twain Kali Yuga Über Alles The Weight Of Light The Lay Of Iria (ft. J. J. of HARAKIRI FOR THE SKY) On Albion’s Plain Palmyra (ft. Laure Le Prunenec of RÏCÏNN) Obsidian A Peak Of One's Own