RUNNIN WILD: Neue EP kommt im Dezember!

Rock´n`Rolf und seine Mannschaft beglücken uns am Nikolaustag, den 6. Dezember unter dem Titel "Crossing The Blades" mit einer neuen EP. Neben drei brandneuen eigenen Stücken ist zudem eine Coverversion des KISS-Klassikers 'Strutter' enhalten.



Die komplette Trackliste liest sich wie folgt:



1. Crossing The Blades 5:25

2. Stargazed 3:40

3. Strutter 3:05

4. Ride On The Wild Side 4:05



Eingespielt wurde die EP in folgendem Line-Up



Rock N’ Rolf– guitar, vocals

Peter Jordan– guitars

Ole Hempelmann - bass

Michael Wolpers– drums







Ein Video zur ersten Single wird es am 25. Oktober geben.

"Crossing The Blades" erscheint am 06.12.2019 über Steamhammer/SPV als CD-EP, 12" Vinyl, Shirt Bundle (Steamhammer Shop), Download und Stream: https://runningwild.lnk.to/CrossingTheBlades