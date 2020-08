Robert PLANT: Neue Compilation

Anlässlich der dritten Staffel seines Podcasts "Digging Deep with Robert Plant" wird auch ein neues Doppel-CD-Set der Sanges-Ikone veröffentlicht, das den Titel "Digging Deep – Subterranea" trägt. Das limitierte Set, das auch erhältlich als Stream und digitaler Download zu haben ist, wird 30 Songs aus vier Jahrzehnten seines Schaffens enthalten. Zudem gibt es auch drei bisher unveröffentlichte Tracks zu hören.

"Digging Deep – Subterranea" wird weltweit am 02. Oktober über Plants eigenes Label Es Paranza erscheinen und folgende Songs beinhalten:

CD1

1. Rainbow

2. Hurting Kind

3. Shine it All Around

4. Ship of Fools

5. Nothing Takes the Place of You

6. Darkness, Darkness

7. Heaven Knows

8. In the Mood

9. Charlie Patton Highway (Turn it Up – Part 1)

10. New World

11. Like I’ve Never Been Gone

12. I Believe

13. Dance with You Tonight

14. Satan Your Kingdom Must Come Down

15. Great Spirit (Acoustic)

CD2

1. Angel Dance

2. Takamba

3. Anniversary

4. Wreckless Love

5. White Clean & Neat

6. Silver Rider

7. Fat Lip

8. 29 Palms

9. Last Time I Saw Her

10. Embrace Another Fall

11. Too Much Alike

12. Big Log

13. Falling in Love Again

14. Memory Song

15. Promised Land