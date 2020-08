SCORPIONS: Box-Set zum 30. Jubiläum von 'Wind Of Change' kommt im Oktober

"Als wir im Lenin-Stadion auf die Bühne kamen und mit 'Blackout' losrockten, warfen die Soldaten der Roten Armee, die als Security eingesetzt waren ihre Mützen und Jacken in die Luft‚ drehten sich zu uns um und wurden eins mit den Fans. Die Welt veränderte sich vor unseren Augen... Es war unbeschreiblich!"So hat Klaus Meine die Szenerie erlebt, als die Band beim "Moscow Music Peace Festival" im Jahr 1989 aufgetreten ist.

Dieses Ereignis inspirierte den Sänger und seine Kollegen zur erfolgreichsten Single der Bandgeschichte: 'Wind Of Change'. Anlässlich des 30. Jubiläums der Erstveröffentlichung wird es ab 3. Oktober 2020 ein exklusives Box-Set geben, das besagtem Welt-Hit gewidmet ist und deshalb auch den Titel 'Wind Of Change: The Iconic Song' erhalten hat.

Das Box-Set beinhaltet ein 84-seitiges Hardcover-Buch (inkl. rarer Fotos und bislang unbekanntem Archivmaterial), das Arrangement für Klavier und Gesang, ein Stück eines Berliner Mauersteins sowie fünf Versionen des Songs (inkl. einer unveröffentlichten Demo-Version) auf CD bzw. 12''-Vinyl.

Das Box-Set wird handnummeriert und auf 2.020 Exemplare limitiert sein, die Trackliste der CD bzw. Vinyl-Single liest sich wie folgt:

Wind Of Change ("Crazy World" Version)

Wind Of Change (SCORPIONS & Berliner Philharmoniker Version)

Ветер перемен (russische Version)

Viento De Cambio (spanische Version)

Wind Of Change (unveröffentlichte Demo-Version von Klaus Meine)