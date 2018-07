SALTATIO MORTIS bringt uns

Die deutschen Rocker, die sich erfrischenderweise immer mehr aus dem Mittelalterkorsett herausspielen, werden am 27. Juli über Universal ihr bereits elftes Album mit dem Titel "Brot Und Spiele" veröffentlichen. Das klingt wirkliuch packend und gut. höer mal rein in 'Große Träume': Youtube.

Okay, ein bisschen Mittelalter muss dann doch sein wie in 'Brunhold', aber nicht zuviel: Youtube.

Aber mehr in Richtung geht 'Heimdall', dass dann der mittelalterlichen Inbstrumentierung wieder Raum gibt: Youtube.

Nicht übel, was die Jungs da präsentieren. Ich habe sie schon mal live auf dem Summer Breeze gesehen, das war auch stark. Daher könnte man hier ja mal ein Ohr riskieren:

Quelle: Promotion Werft Redakteur: Frank Jaeger Tags: saltatio mortis brot und spiele

vorherige

nächste

18.10.2018 AT Graz, PPC 19.10.2018 AT Linz, Posthof 20.10.2018 CH Zürich, Dynamo 25.10.2018 AT Wien, Simm City 26.10.2018 München, Tonhalle 27.10.2018 München, Filharmonie 02.11.2018 Würzburg, Posthalle 03.11.2018 Oberhausen, Turbinenhalle 09.11.2018 Berlin, Huxleys 10.11.2018 Hamburg, Mehr! Theater 23.10.2018 Wiesbaden, Schlachthof 24.10.2018 Dresden, Alter Schlachthof