SANCTIFYRE - US-Metal aus Oregon mit Debüt-EP

Die jungen US-Metaller SANCTIFYRE aus Eugene im Staate Oregon, die vor ein paar Jahren im Untergrund bereits mit einem Demo, das später auf der Compilation "Masters of Metal: Vol. 3" verbraten wurde, eine erste Durftmarke hinterlassen haben, wagen sich nun an ihre erste offizielle EP, die auf den Titel "Immortal Champions" hören wird. Das Titelstück könnt ihr auf YouTube bereits begutachten und schauen, ob euch der speedige US-Metal mit der schrillen Stimme des erst 21jährigen Wyatt "Lightning" Howell und der gitarrentechnischen Maiden-Schlagseite taugt. Weitere Details zur EP und die Bezugsmöglichkeiten über Bandcamp, sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

https://youtu.be/Bds4On9liM8

https://sanctifyremetal.bandcamp.com/releases