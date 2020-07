WACKEN WORLD WIDE: Line-Up für Mittwoch

Jetzt wird es konkret! Das digitale Festival des Nordens wird am Mittwoch diese Bands auf digitalen Bühnen auf der ganzen Welt bieten:

BODY COUNT FEAT. ICE-T

RAGE

DORO

ANTHRAX

MOTOR SISTER

ESKIMO CALLBOY

LONG DISTANCE CALLING

RISE OF MICTLAN

Thomas Jensen über das Wacken World Wide: "Heute können wir endlich weitere, spannende Künstler auf unserem Line-up begrüßen! Zum einen konnten wir absolute W:O:A Klassiker verpflichten, zum anderen sind wir als Veranstalter natürlich stets bemüht, auch jungen Künstlern eine Bühne und Plattform zu bieten. So konnten wir vielversprechende Newcomer aus den Reihen der Wacken Foundation und der Metal Battles für unser Event gewinnen!"

Holger Hübner ergänzt: "Wacken World Wide stellt eine absolute Weltpremiere und Neuheit in Sachen technischer Umsetzung für die Festivalbranche dar! Aber nicht nur die besondere Technik ist herausragend, sondern auch die Vielzahl an einzigartigen Shows, die wir so noch nie erleben durften und auf die wir vorfreudig blicken können!"

Hier ist der dazugehörende Trailer:

Zusätzlich gibt es natürlich auch exklusives Merchandise auf metaltix.de. Wir sehen uns am 29.7. auf wacken-world-wide.com, dieses Event verspricht, Maßstäbe zu setzen und diesmal dürfen so viele dabei sein, wie wollen, es wird kein "ausverkauft" geben. Alle Mann nach Wacken!

Quelle: WACKEN WORLD WIDE Redakteur: Frank Jaeger Tags: wacken world wide body count feat ice-t rage doro anthrax motor sister eskimo callboy long distance calling rise of mictlan