SCARLETH stürzt sich in den Wirbel

Das dritte Album der ukrainischen Symphonic-Metaller SCARLETH wird auf den Namen "Vortex" hören. Hier ist 'Break The Chains': Youtube.

Das muss sich hinter den Genregrößen nicht verstecken- Am 15. November wird "Vortex" über Rockshots erscheinen. Hier ist noch ein Video aus dem Scheibchen: Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste:

01. Feel The Heat

02. No Return

03. Be What You Are

04. Passion

05. No More Letters

06. Guardian Angel

07. Escape From Your Embrace

08. Остання Зоря

09. Pain Is My Name

10. Final Curtain

11. Break The Chains