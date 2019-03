SCHUBERT IN ROCK: Lyrik-Video mit Ken Hensley als Gastmusiker veröffentlicht

Am 12. April erscheint via Pure Steel Records die lange überfällige Vinyl-Auflage des All-Star Projects der österreichischen Rocklegende Klaus Schubert. Von jenem "Commander Of Pain" Album gibt es nun in Form von 'The Last Heartbeat' ein Lyrik-Video, bei dem Ken Hensley (Ex-URIAH HEEP) als Gastmusiker zu hören ist. YouTube.

Quelle: Pure Steel Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: schubert in rock commander of pain viny pure steel records the last heartbeat