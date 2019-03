THE NIGHTMARE STAGE: 'Infamous' ab sofort via Soundcloud

Via Soundcloud habt ihr bereits jetzt die Möglichkeit, den Song 'Infamous' aus dem kommenden Album "When The Curtain Closes" von THE NIGHTMARE STAGE anzuhören. Die US-Amerikaner um ihren Ausnahmesänger Scott Oliva (REVERENCE) begeistern mit einem gelungenen Mix aus Progressive- und US-Metal. Das Album wird am 26. April via Pure Steel veröffentlicht.

Soundcloud Link.