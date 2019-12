SERENITY: Neue Single 'Souls And Sins' veröffentlicht

Die österreichische Symphonic-Metal-Band SERENITY hat mit 'Souls And Sins' eine weitere Single aus ihrem neuen Album "The Last Knight" veröffentlicht. Das siebente Studiowerk wird am 31.01.2020 via Napalm Records erscheinen und kann im Label-Shop bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. The Last Knight

2. Invictus

3. Set The World On Fire

4. Keeper of The Knights

5. Souls and Sins

6. My Kingdom Comes

7. Queen of Avalon

8. My Farewell

9. Down To Hell

10. Wings of Pride

11. Call To Arms

12. Souls and Sins (Acoustic Version)



Live ist die Band zu folgenden Terminen zu erleben:



w/RAGE

05.02.20 DE - Mannheim / MS Connexion Complex

06.02.20 DE - Hamburg / Gruenspan

07.02.20 DE - Siegburg / Kubana

09.02.20 FR - Colmar / Le Grillen

11.02.20 ES - Pamplona / Sala totem

12.02.20 ES - Barcelona / Boveda

13.02.20 FR - Lyon / CCO Villeurbanne

14.02.20 IT - Milan / Legend's Club

15.02.20 DE - Memmingen / Kaminwerk

16.02.20 DE - Nuremberg / Hirsch

18.02.20 CH - Pratteln / Konzertfabrik Z7

19.02.20 AT - Vienna / Szene

20.02.20 SK - Kosice / Collosseum

21.02.20 SK - Zvolen / Dom Kultury Zsr

22.02.20 CZ - Prague / Nova Chmelnice

23.02.20 DE - Bochum / Zeche



w/ AD INFINITUM, DYNAZTY, VICTORIUS

01.04.20 DE - Munich /Backstage

02.04.20 DE - Berlin / Nuke CLub

03.04.20 DE - Weinheim / Cafe Central

04.04.20 DE - Essen / Turock

05.04.20 NL - Haarlem / Patronaat

07.04.20 NL - Enschede / Metropool

08.04.20 BE - Aarschot / De Klinker

09.04.20 DE - Rüsselheim am Main / Das Rind

10.04.20 CH - Luzern / Schüür

11.04.20 AT - Wörgl / Komma

Quelle: Napalm Records Redakteur: Swen Reuter Tags: serenity souls and sins the last night napalm records tour 2020 rage ad infinitum dynazty victorius