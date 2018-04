STORMWIND:

Die alten Haudegen aus Nordrhein-Westfalen werden neu Aufgelegt! Das heißt, natürlich nur das 1985er Album "Taken By Storm", das Karthago Records als CD erstmals veröffentlicht. Die Ausgabe wird auf 500 Exemplare limitiert sein und sechs Bonustracks enthalten;

1. Hard Sins

2. Chaos

3. The Next Could Be You

4. Striker

5. Thunder & Lightning

6. Evil’s Child

7. She-Devil

8. Fairy Of Dreams

9. Breaker

10. Warlord

11. Warbringer (Bonustrack)

12. Fairy Of Dreams (Bonustrack)

13. Iron Rock (Bonustrack)

14. Knight-Ages (Bonustrack)

15. She-Devil (Bonustrack)

16. White Angel (Bonustrack)

Wer auf echten 80er-Metal steht, greift zu, wenn das Ding am 27. April in den Vorverkauf geht, um am 11. Mai zu erscheinen.