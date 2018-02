SLEEP IN HEADS stellt sich vor

Die 2015 in der Ukraine gegründete Prog-Metal-Band SLEEP IN HEADS veröffentlicht am 01.03.2018 ihr Debütalbum "On The Air". Die Scheibe enthält insgesamt sechs Titel:

1. Pacifying

2. Vagrant

3. Deceiver

4. Time Like the Sand

5. Blue Fear

6. Secret Shelter

Den Sound der Band kann man über einen Album-Teaser kennenlernen.

