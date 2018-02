TOTO: Tour fast ausverkauft, letzte Tickets für Stuttgart

Die berühmten Melodic Rocker sind auf Tournee, um ihr neues Best Of-Album "40 Trips AroundThe Sun" zu promoten. Einige Konzerte haben bereits stattgefunden, aber von den noch anstehenden Terminen gibt es nur noch Karten für den 13. März in Stuttgart, alle anderen Auftritte in Deutschland sind ausverkauft. Sollte jemand im Westen wohnen und TOTO gerne trotzdem sehen wollen, so kann man das Konzert in Esche Alzette in Luxemburg am 29. März aufsuchen, für das es ebenfalls noch Karten zu kaufen gibt. Man sollte sich aber für beide Konzerte zügig Tickets kaufen, bevor die beiden Gigs ebenfalls ausverkauft sind.

