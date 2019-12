SOLSTICE (UK) mit neuer Sängerin Hag Thorne

Die britischen Doomveteranen SOLSTICE haben den Gesangsposten neu besetzt und zwar erstmals in der Bandgeschichte mit einer amerikanischen Sängerin. Hag Thorne, bisher bekannt von den Vermont-Doomstern CHALICE, die mit jenen anno 2014 eine feine Demo-EP veröffentlicht hat, steht seit Ende November in den Diensten von Richard M. Walker & Co. Um die neue Sängerin den Fans vorzustellen, wurden neue Gesangsspuren für zwei der Stücke des letzten Studioalbums "White Horse Hill" eingesungen, und diesen neuen Versionen des Titelstücks und des Songs 'To Sol A Thane' können auf Bandcamp angehört und im Bedarfsfall auch kostenlos herunter geladen werden.



https://solstice-englander.bandcamp.com/album/white-thane

Quelle: Band via Bandcamp Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: solstice hag thorne chalice