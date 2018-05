STATUS QUO: Tourdaten 2018

Von wegen "The Last Night Of The Electrics". Auch 2018 werden die britischen Rock- und Boogiekönige von STATUS QUO wieder auf Tour gehen. Bis Oktober stehen schon mehrere Termine der Band um Francis Rossi in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Umgebung fest:



06.06. CH-Caribana Festival

08.06. Aurich, Sparkassenarena

09.06. Büsum, Legends @ The Sea

23.06. Segelflugplatz, Kirchzarten bei Freiburg

29.06. Clam Rock, A-Klam

30.06. Lovely Days Festival, Schlosspark, A-Eisenstadt

03.08. Leipzig, Parkbühne

04.08. Lieder am See, Spalt

05.08. Eschweiler (bei Aachen), Freilichtbühne Eschweiler Markt

10.08. Alcatraz Metal Fest, B-Kortrijk

11.08. Ritterhude, Hamme Forum - Außengelände

17.08. Rottweil, Kraftwerk (Ferienzauber)

18.08. Wanfried, Wanfrieder Hafen - Open Air

04.10. Olympiaworld, Olympiahalle, A-Innsbruck

05.10. bigBOX Allgäu, Kempten

06.10. Hallenstadion, CH-Zürich

