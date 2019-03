STELLAR MASTER ELITE: Neues Album

Die deutsche Black-Metal-Band STELLAR MASTER ELITE wird am 3. Mai 2019 ihr neues und viertes Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "Hologram Temple" und via Unholy Conspiracy Deathwork veröffentlicht.



Der Song 'Freewill Decrypted' ist als Vorgeschmack bereits verfügbar.



Die Tracklist liest sich so:

1. Null

2. Freewill Decrypted

3. Apocalypsis

4. Ad Infinitum

5. The Beast We Have Created

6. Agitation - Consent - War

7. Black Hole Dementia

8. The Secret Of Neverending Chaos

9. Tetragon

