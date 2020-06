STRYPER - neues Album

Am 04.09.2020 wird über Frontiers Records das neue Studioalbum der US-Metaller STRYPER erscheinen. Die White-Metal-Legende präsentiert sich auf ihrer zwölften Langrille "Even The Devil Believes" so klassisch wie es sich die alten Fans wünschen dürften, jedenfalls wenn man nach der ersten Hörprobe 'Blood From Above' geht, die ihr inzwischen auf YouTube anhören könnt:

