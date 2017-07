SUMMERNIGHT OPEN AIR: Running Order und letzte Infos

Der Hard'n'Heavys Rhein-Sieg e.V. wurde im vergangen Jahr von Unwettern unerwartet erwischt und so musste das 19. Summernight Open Air kurzfristig abgesagt werden. Dank einer Spendenaktion konnten sich die Veranstalter allerdings glücklicherweise von den finanziellen Rückschlägen erholen und so wagt der Verein in diesem Jahr am 21. und 22. Juli einen erneuten Anlauf. Die Bandauswahl ist dabei die gleiche wie im vergangenen Jahr. Eintritt und Camping sind beim 19. Summernight Open Air 2.0 dabei wie in jedem Jahr kostenlos.

Die Running Order sieht wie folgt aus:

Freitag 21.07.17:



18:00 – 19:00 Hereditary

19:30 – 20:30 Sublind

21:00 – 22:00 SpiteFuel

22:30 – 24:00 Crossplane



Samstag 22.07.17:



12:00 – 12:40 Sortout

13:05 – 13:45 Skelfir

14:10 – 14:55 Stormhunter

15:20 – 16:10 Beltez

16:35 – 17:30 Zerogod

18:00 – 19:00 King Leoric

19:30 – 20:30 Wolfen

21:00 – 22:00 Divine:Zero

22:30 – 24:00 Hammer King