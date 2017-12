WACKEN 2018: DEZPERADOZ, CLOWNS, ALIEN WEAPONRY

Aus Neuseeland kommt ALIEN WEAPONRY und aus Neuseeland die CLOWNS. Ganz schön exotisch, aber das wird teilweise durch die heimischen DEZPERADOZ ausgeglichen, die bereits ihr fünftes Album in die Metal-Meute gepfeffert haben und es im August live präsentieren wollen. So sieht das bisherige Billing aus:

ALFAHANNE, ALIEN WEAPONRY, AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, BETONTOD, BLUES PILLS, BÖMBERS, BONFIRE, CHILDREN OF BODOM, CLAWFINGER, CLOWNS, CONVERGE, DESERTED FEAR, DIABLO BLVD, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DEZPERADOZ, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DOKKEN, DORO, DYING FETUS, ENSLAVED, EPICA, EVIL INVADERS, FEUERSCHWANZ, FIREWIND, FISCHER Z, FISH, FRO-TEE SLIPS, GAAHLS WYRD, HATE SQUAD, HATEBREED, HERRSCHAFT, IN EXTREMO, IN FLAMES, JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE, JUDAS PRIEST, KELLERMENSCH, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LEAVES' EYES, LONG DISTANCE CALLING, MADBALL, MANILLA ROAD, MANTAR, MR. BIG, NAILS, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, NOCTURNAL RITES, OOMPH!, RIOT V, ROGERS, RUNNING WILD, SAMAEL, SARKE, SCHANDMAUL, SEPULTURA, SKYLINE, SOLSTAFIR, SPOIL ENGINE, THE CHARM THE FURY, TROLLFEST, UNZUCHT, VALLENFYRE, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN, WINTERSUN, ZEAL AND ARDOR.