SÂVER: Norwegischer Sludge landet bei Pelagic Records

Das Trio aus Oslo könnte mit ihrer crustig-doomigen Mixtur aus BREACH, CULT OF LUNA, ISIS (The Band) oder ELECTRIC WIZARD und ihrem neuen Album "They Came With Sunlight" eine klaffende Lücke im Sludge und Post Metal -Bereich schließen.

Die erste Auskopplung 'I, Vanish' kommt als vielversprechender Vorbote daher - man kann sich auf den 08.03.2019 freuen, wo das Debüt beim Berliner Qualitätslabel Pelagic Records erscheinen wird.