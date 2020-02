Stoned From The Underground 2020: Nächste Bandwelle schwappt an den Alperstedter See

Endlich mal gute Nachrichten aus Erfurt. Vom 11.07.2020 bis zum 13.07.2020 findet dort wieder das Stoned From The Underground statt, nunmehr zum zwanzigsten Male!

Natürlich liest sich die Bandliste jetzt schon formidabel und abwechslungsreich, es sind jetzt noch mehr dazugekommen, um gepflegt abzulärmen: THEE OH SEES, THE ATOMIC BITCHWAX, VALIENT THORR, JUCIFER und VERSUS THE STILLBORN-MINDED sind ganz frisch bestätigt.

Tickets und weitere Bands gibt es hier.