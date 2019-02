TANKARD: Livetermine 2019

Die Äppler-Metaller aus dem Rhein-Main-Gebiet werden und 2019 wieder live beehren. Bislang sind diese Gigs geplant:

Sa., 6. April Glasgow (SCO), Lords Of The Land-Festival

Sa., 13. April Dettelbach (D), Metal Franconia-Festival

Sa., 4. Mai Balzers (Liechtenstein), Open Hair Festival

Fr., 10. Mai Mannheim (D), 7er Club

Sa., 11. Mai Kassel (D), K19

Fr., 7. Juni Aschaffenburg (D), Colos Saal

Sa., 8. Juni Oschersleben (D), Rock & Metal Dayz

Fr., 21. Juni Büßfeld (D), Mise Open-Air

Sa., 22. Juni Uttenhofen/Leutkirch (D), Aaargh Festival

Fr., 5. Juli Wiesbaden (D), Kesselhaus

Sa., 6. Juli Nordheim (D), Sunstorm-Festival

Sa., 13. Juli Leoben (AT), Area 53-Festival

Sa., 10. August Jaromer (CZ), Brutal Assault-Festival

Fr. oder Sa., 23./24.08 Wörrstadt (D), Neuborn Open-Air

Fr., 13. September Jena (D), F-Haus

Sa., 14. September Regensburg (D), Alte Mälzerei

Fr., 27. September Wuppertal (D), LCB

Sa., 28. September Emden (D), Coast Rock Festival

