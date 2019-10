TERMINUS besingen die Ernte

'Harvest' stammt vom am 8. November über Cruz Del Sur erscheinenden Album "A Single Point Of Light": Youtube.

Das Album wird diese Lieder enthalten:

1. To Ash, To Dust

2. Harvest

3. As Through A Child's Eyes

4. Flesh Falls From Steel

5. Mhira, Tell Me The Nature Of Your Existence

6. Cry Havoc

7. Spinning Webs, Catching Dreams

Auch das Lied 'To Ash, To Dust' gibt es bereits zu hören: Youtube.