YOU'LL BE MINE: Video zur Single 'Where We Go' veröffentlicht

Das auf der Insel Sylt beheimatete Quartett YOU'LL BE MINE hat am 23.11.2019 mit 'Where We Go' die erste Single aus dem neue Album "Dreamer's Diner" veröffentlicht. Zu diesem Song ist nun auch ein Video verfügbar.



Musikalisch bewegt sich der Vierer zwischen Hardrock und Electro und versucht die gängigen Genres miteinander zu vermischen. "Ich bin Depeche-Mode-Fan, Kim kommt vom Metal und HipHop, Tom liebt Rock’n’Roll der 70er – wir sind vier Universen, die daraus eine neue Dimension schaffen", sagt Drummer Stanev.

