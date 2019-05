THE HOLLYWOOD VAMPIRES: zweite Veröffentlichung vom neuen Album

Mit 'The Boogieman Surprise' legen die "Vampire aus Hollywood" nach. Aufgenommen wurde die Liveversion beim Montreux Jazz Festival 2018, auch bei der Show in Höchst (Konzertbericht: http://powermetal.de/content/konzert/show-The_Hollywood_Vampires-Hoechst,9454-1.html) konnte ich mich schon von der Qualität, der mitreißenden Performance und dem fantastischen Zusammenspiel der Herren auf der Bühne überzeugen.



Hier 'The Boogieman Surprise' vom neuen Album "Rise" im Live-Video:



https://www.youtube.com/watch?v=X9mjH3hM49o&feature=youtu.be



“Rise” wird am 21.06.19 über earMUSIC / Edel veröffentlicht und ist als CD Digipak, 2LP+Download, Limited Box Set, 2LP Coloured Vinyl, 2LP Glow-In-The-Dark Vinyl und Digital erhältlich.





