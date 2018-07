THE LIVING END: Neues Album, neues Video

Das ist der Titel des am 28. September über BMG erscheinenden neuen Albums der Australier, die uns mit ihrem achten Album wieder ihre Mischung aus Rock und Punk servieren werden. Kostprobe gefllig? Okay, hier ist 'Don't Lose It': Youtube.

Die Jungs von Down Under gelten als wilde Live-Band, was sie uns in diesem Sommer auch unter Beweis stellen wollen. Hier kann man sich überzeugen:

06.8. Punk Rock Holiday, Tolmin SLOVENIA

08.8. Lokerse Festeen, Ghent BELGIUM

10.8. Olympia-Kortteli, Tampere FINLAND (Headline show)

11.8. Sziget Festival, Budapest HUNGARY

12.8. Futurum Music Bar, Prague THE CZECH REPUBLIC (Headline show)

15.8. Hamburg GERMANY (opening for Die Toten Hosen)

16.8. Czad Festiwal, Straszecin POLAND

18.8. Messe Open Air, Freiburg GERMANY (Opening for Die Toten Hosen)

21.8. Backstage By The Mill, Paris FRANCE (Headline show)

23.8. Rotown, Rotterdam THE NETHERLANDS (Headline show)

24.8. Dynamo, Eindhoven THE NETHERLANDS (Headline show)

25.8. Allmend, Luzern SWITZERLAND (Opening for Die Toten Hosen)

Die Gigs im Vorprogramm der TOTEN HOSEN könnten bereits ausverkauft sein, aber für das Open Air in Freiburg gibt es noch Tickets.