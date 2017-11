Aus Italien extrem in die Gehörgänge, das ist die Idee hinter "Stygian", dem neuen Album von THE MODERN AGE SLAVERY, das am 24. November erscheinen wird und bereits bei Bandcamp vorbestellt werden kann. Von diesem Album stammt auch 'Miles Apart', das man hier sehen kann: Youtube.

