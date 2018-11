THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA mit neuem Video-Trailer, Tourdaten

Ein paar Worte zu ihrem zweiten Album "Skyline Whispers" und den Bonustrack: Youtube.

Die Band tourt gerade durch Europa:

16.11. FI Helsinki On The Rocks

23.11. DE Köln Luxor

24.11. DE Osnabrück Rosenhof

25.11. NL Zoetermeer Boerderij

26.11. NL Arnhem Willemeen

27.11. BE Vosselaar Biebob

28.11. FR Nantes Le Ferrailleur

30.11. UK London Underworld

01.12. FR Paris Petit Bain

02.12. FR Toulouse Le Rex

03.12. ES Madrid Caracol

04.12. ES Barcelona Bóveda

05.12. FR Lýon Warmaudio

06.12. IT Milano Legend Club

07.12. CH Meyrin (Genève) Undertown

08.12. CH Zürich Dynamo

09.12. DE Mannheim MS Connection

10.12. AT Salzburg Rockhouse

11.12. HU Budapest A38

12.12. AT Wien Szene

13.12. AT Graz Dom im Berg

14.12. DE München Backstage

15.12. CZ Prague Nova Chmelnice

16.12. DE Nürnberg Hirsch

17.12. DE Saarbrücken Garage

18.12. DE Aschaffenburg Colos-Saal

19.12. DE Berlin Bi Nuu

20.12. DE Jena F-Haus

21.12. DE Bremen Tivoli !!!NEW!!!

22.12. DE Bochum Matrix

Zur Einstimmung hören wir jetzt mal 'Can't Be That Bad', okay? Youtube.