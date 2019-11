THE SISTERS OF MERCY: Tourdaten für 2020 veröffentlicht

Nachdem Andrew Eldritch mit seiner Band THE SISTERS OF MERCY im Oktober einige Konzerte gegeben hat, die alle ausverkauft waren, geht es im Frühjahr gleich noch einmal auf Tour. Vielleicht hat er ja bis dahin auch weitere neue Songs im Repertoire, denn bei dem Konzert in Dresden erklangen gleich zwei neue Stücke.



Folgende Daten stehen für 2020 fest:

20.03.2020 Nürnberg-Löwensaal

21.03.2020 Saarbrücken-Garage

23.03.2020 Frankfurt-Batschkapp

24.03.2020 Ulm-Roxy

29.03.2020 Karlsruhe-Tollhaus



Tickets gibt es ab 16. November, 11:00 Uhr ab 32,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK-Stellen.

Quelle: FKP Scorpio Redakteur: Swen Reuter Tags: the sisters of mercy andrew eldritch tour 2020