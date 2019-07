Das serbische Hard-Rock-Quintett THE TRIGGER wird am 26.07.2019 sein Album "The Time Of Miracles" bei Massacre veröffentlichen. Zwei Wochen zuvor gibt es nun ein Lyric-Video zur Vorab-Single 'Don't Feed The Cannibals' zu sehen.

