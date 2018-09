Die Norddeutschen THE UNITY steigen mit ihrem neuen Album "Rise" auf Platz 69 in die Offiziellen Deutschen Album-Charts ein.



Die Band meint dazu: "Wahnsinn! Wir können es im Moment noch gar nicht fassen: THE UNITY mit dem zweiten Album "RISE" in den Offiziellen Deutschen Album Charts! Hammer! Was wir als Band in den vergangenen anderthalb Jahren seit Erscheinen unseres Debütalbums erleben durften, ist schier unglaublich: zwei tolle Tourneen, viele Festivals und jetzt der Einstieg in die Charts. Als wenn das noch nicht genug wäre, befinden wir uns gerade inmitten der Vorbereitungen für unsere nächste Tour, die uns ab 18. Oktober mit Axel Rudi Pell quer durch Europa führen wird. Wir freuen uns tierisch auf das Wiedersehen mit unseren Freunden und Fans, denen wir gar nicht genug für ihre Unterstützung danken können. Vielen, vielen Dank, ihr seid großartig!!!"



Wir gratulieren ganz herzlich zu diesem Erfolg!



Gefeiert wird der Erfolg am 17. November bei der Release-Show in der Jahnhalle in Nordenham. Vorher wird die Band aber noch zusammen mit AXEL RUDI PELL auf große Europa-Tour.



THE UNITY - auf Tour mit AXEL RUDI PELL



18.10. Bremen - Aladin

24.10. AT-Wien - Szene

26.10. Memmingen - Kaminwerk

27.10. Leipzig - Hellraiser

28.10. Bochum - Zeche

30.10. Langen (Frankfurt) - Neue Stadthalle

31.10. Karlsruhe - Substage

02.11. Emden - Live Music Center

03.11. Weissenhäuser Strand - Metal Hammer Paradise

04.11. Köln - Essigfabrik

Quelle: SPV Redakteur: Tommy Schmelz Tags: the unity rise