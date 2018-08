THE UNITY mit neuem Lyric-Video 'No Heroes'

Am 14.09.2018 veröffentlichen die Norddeutschen THE UNITY um die beiden GAMMA RAY Mitstreiter Henjo Richter und Michael Ehre ihr neues Album "Rise" via STEAMHAMMER / SPV. Daraus kann man sich bereits heute das Lyric-Video zum Song 'No Heroes' anschauen. Youtube.

Drummer Michael Ehre sagt: "Voller Stolz und Freude präsentieren wir unsere brandneue Single 'No Hero', das erste Lebenszeichen unseres neuen Albums "Rise". Nachdem wir jetzt unser zweites Album fertiggestellt haben, können wir die Reaktionen auf diese erste Auskopplung, zu der übrigens auch ein Lyrik video zeitgleich veröffentlicht wird, kaum erwarten."