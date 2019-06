Das Debütalbum der Alternative Rocker ist am Freitag erschienen. Hier ist daraus der Song 'Something Left': Youtube.

Die Band sagt zu ihrem Album: "Direkt bei den ersten Sessions in voller Formation war spürbar, dass eine gewisse Art von Magie in der Luft lag. Es mag etwas kitschig klingen, aber das Besondere an THE VIKE ist für uns tatsächlich, dass von der ersten Sekunde an die Chemie gestimmt hat. Wir ergänzen uns mit Songwriting, Arrangement, Grove, Melodie und allem was dazu gehört. Außerdem bringt jeder von uns den nötigen Biss mit, die Band THE VIKE voran zu bringen."

Zu den Songs: "Die Songs schrieben sich fast von selbst. Wir konnten einfach nur direkt mit einem ganzen Album an den Start gehen. Alle Songs verbindet eines, und das ist Power. Selbst bei weniger aggressiven Nummern wie 'A Box Called Life' oder 'On My Way' sind immer sehr energiegeladen Parts dabei, die mit viel Kraft und Dynamik daherkommen."

Und über die Texte sagt die Band, dass es hauptsächlich zweu Themen gäbe: "Zum einen lebendig sein, das Leben zu spüren in allen Facetten, Höhen wie auch Tiefen mitzunehmen. Der Song 'High' geht lyrisch am deutlichsten auf dieses Thema ein. Zum anderen verarbeiten von gescheiterten zwischenmenschlichen Beziehungen. Songs wie 'Get Out', 'Alive' oder auch 'Something Left' greifen dieses Thema speziell auf."

Trackliste

1. High

2. RiotA

3. Something left

4. Get Out

5. Alive

6. A box called life

7. Fall Back

8. On my way

Am 21. September wird THE VIKE im Zentral Club in Stuttgart spielen.