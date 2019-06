WGT 2019: IN EXTREMO, THY ANTICHRIST und weitere Bands bestätigt

Obwohl in dieser Woche das Programm für das Wave-Gotik-Treffen 2019 in Leipzig veröffentlicht wurde, gab es heute noch einmal einen ordentlichen Nachschlag in Sachen Bands.



Folgende Bands kommen dazu:

IN EXTREMO (D)

ARGENTUM FERRUM (D)

JAKUZI (TR)

INADE (D)

MORLAS MEMORIA (D)

THY ANTICHRIST (CO)

NACHTWINDHEIM (D)

WALDTRÄNE (D)

DK ZERO (USA)

HOCHMAIR & DIE ELEKTROHAND GOTTES (A/D)

ŸUROD (RUS)

Das Festival findet vom 7. Juni bis 10. Juni 2019 in Leipzig statt.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.