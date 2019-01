THORNBRIDGE: Support von RHAPSODY OF FIRE und digitale Single

Die deutschen Hoffnungsträger THORNBRIDGE begeben sich nicht nur mit den Spaniern AVALANCH und RHAPSODY OF FIRE auf große, gemeinsame Europa Tour, sondern veröffentlichen zudem mit "Set The Sails" eine digitale Single, die lediglich auf Stramingplattformen verfügbar sein wird. Ihr neues Album, "Theatrical Masterpiece", ist ab dem 08. Februar via Massacre Records als CD, limitierte Vinyl LP, Stream und Download erhältlich.

Hier die Tourdaten:

21.02.2019 ES Barcelona - Sala Bóveda

22.02.2019 ES Madrid - Sala Caracol

23.02.2019 ES Donostia - Larratxo Kultur Etxea (Heavy Jaia Festival)

25.02.2019 FR Paris - The Flow

26.02.2019 NL Enschede - Metropool

27.02.2019 NL Leiden - Poppodium Gebr. De Noel

01.03.2019 DE Essen - Turock

02.03.2019 CH Pratteln - Z7

03.03.2019 DE Osnabrück - Bastard Club

04.03.2019 BE Kortrijk - De Kreun

06.03.2019 DE München - Backstage

07.03.2019 DE Mannheim - MS Connexion Complex

08.03.2019 DE Leipzig - Hellraiser

09.03.2019 CZ Praha - Nová Chmelnice

10.03.2019 AT Wien - Viper Room

12.03.2019 IT Milano - Legend Club

13.03.2019 IT Bologna - Zona Roveri