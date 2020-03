TOTO: Umfassendes Werk über das Schaffen der Band

Keine Biografie, sondern eine komplette Abhandlung der Alben der AOR-Meister TOTO ist das neueste Buch von Jacob Jolk-Lupo, einem britischen Journalisten, Musiker, Produzent und Autor. Es ist in der Reihe "Every Album, Every Song" erschienen, die mit 15 zuvor bereits Büchern und weiteren 15 geplanten eine lang angelegte Serie des britischen Verlags Sonicbound Publishing ist. Interessenten schauen mal bei Burningshed vorbei.

