TRIVIUM: Weltweites Livestream-Konzert am 10.07.20

TRIVIUM wird am 10.07.2020 ein weltweites Livestream-Konzert geben. Es wird aus der Full Sail University in Orlando, der Heimatstadt der Band, übertragen. Beginn ist 22:00 Uhr. Tickets für "A Light Or A Distant Mirror" gibt es für 9 Dollar auf der Band-Homepage. Limited Edition Merchandising und VIP-Pakete sind weiterhin im Band-Shop erhältlich.



Bereits ab 21:00 Uhr gibt es Pre-Show-Feierlichkeiten, die von Terry Bezer (bekannt u.a. aus der Sendung "Mosh Talks" bei Knotfest.com) moderiert werden.



Ein Teil der Erlöse aus dem Konzert geht an das Musiktherapieprogramm im Orlando Health Arnold Palmer Hospital for Children, ein gemeinnütziges Krankenhaus.



"Wir mussten kreativ werden, als wir hörten, dass diesen Sommer keine Touren stattfinden können", erklärt die Band. "Wir hielten uns bei den Zoom-Konzerten zurück und beauftragten unser Kreativ-/Produktionsteam stattdessen, das größte Echtzeit-Metal-Streaming-Event des Sommers auf die Beine zu stellen. Das Ergebnis ist unsere Show, die den Titel "A Light or a Distant Mirror" trägt. Diese Performance ist zu 100% live und nicht vorab gefilmt. Wir werden brandneue, gewaltige Bühnenaufbauten und Lichtanlagen haben und uns zu 100% reinknien. Wir danken unseren Freunden an der Full Sail University, die uns eine erstklassigen Performance-Arena zur Verfügung stellen, und dem Maestro Übertragungsteam, die unser Konzert in alle Winkel der Erde streamen! Wir hoffen, ihr könnt dabei sein."

Zudem hat der Frontmann der Band Matt Heafy den Coversong "Toss A Coin To Your Witcher" veröffentlicht. Damit beginnt eine eine lose Reihe von Solo-Songs des Musikers.