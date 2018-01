TWILIGHT'S EMBRACE schickt neues Material

Das Doom/ Death Metal-Trio aus Nottingham wird am 23.02.2018 die in Eigenregie produzierte EP "Penance" herausbringen. Zu den vier eigenen Stücken hat die Band noch 'It'S Too Late' von PARADISE LOST hinzugestellt. Wer sich mit Bands wie KATATONIS, AGGALOCH, PRIMORDIAL oder INSOMNIUM anfreunden konnte, sollte hier mal hineinlugen.

