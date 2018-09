UMC macht die Käse-Neunziger erträglich

Hinter UMC (Ultimate Music Cover) steckt der Musiker und Arrangeur Tobias Derer. Er hat auf seinem Youtube-Kanal bereits eine ganze Menge an Zuhörern und Zuschauern gesammelt. Apropos Schauer: Gerade hat UMC "90s in Metal" veröffentlicht, wo er und diverse Gastmusiker und Gastmusikerinnen den Gehörgangsgassenhauern von den FUGEES über CAPTAIN JACK bis hin zu EURYTHMICS einen dick produzierten Metalmantel verpasst hat. Warum? Er scheint eine Mission zu haben: Mit einem bisher einzigartigen Mix aus Neunziger-Songs und harten Sounds will er den Metal einem breiten Publikum zugänglich machen.(Singing Bird)

Das sieht dann so aus:

1. Always Hardcore

2. Be My Lover

3. Blue

4. Captain Jack

5. Mr. Vain

6. No Limit

7. Ready Or Not

8. Sweet Dreams

9. The Rhythm Of The Night

10. What Is Love