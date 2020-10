Seitdem sich "Der Graf", seines Zeichens Frontmann von UNHEILIG, 2016 von Studio und Bühne zurückgezogen hat, gab es keine Neuigkeiten. Damit ist jetzt schluss. In Zusammenarbeit mit seinem Management veröffentlicht Universal Music unter dem Titel "Schattenland" am 11.12.2020 ein aufwändiges neues Box Set mit CD-EPs, DVD und Fan-Utensilien in streng limitierter Auflage von 4.000 Stück.



An reinem Audio-Material sind fünf rare EPs aus der Zeit vor den großen Erfolgen enthalten, als UNHEILIG noch im elektronischen Pop verwurzelt war und "Der Graf" sogar zeitweilig noch englisch sang. Anhand der EP-Titelsongs von "Maschine" und "Schutzengel" (beide 2003), "Freiheit" (2004), "Astronaut" (2006) oder "Spiegelbild" (2008) sowie der weiteren 30 Tracks (B-Seiten, Remixe, Raritäten) lässt sich die stilistische Entwicklung in Richtung zum späteren Charts-Durchbruch bestens nachvollziehen. Die EP-Cover wurden speziell neu gestaltet.



Auf der DVD gibt es ebenfallsfrühes Material zu sehen. Einmal die Ende 2008 erstmals ausgestrahlte, rund vierzigminütigen Doku "Unheilig - Ein Leben für die Musik", außerdem noch zwei Live-Auftritte: vom "Feuertanz"-Festival im Juni 2009 und ein kürzeres Set vom "Amphi"-Festival am Kölner Tanzbrunnen, ebenfalls von 2009.



Das gesamte Bild- und Tonmaterial wird übrigens physisch und auch nur innerhalb dieses Box Sets veröffentlicht. Das speziell aufgelegte Fan-Merchandising besteht aus einem Poster, fünf Postkarten mit Foto-Motiven aus der damaligen Zeit sowie, passend zum Künstler, einem feinen Schal, der ebenfalls exklusiv nur in diesem Set zu haben sein wird.



UNHEILIG – Schattenland



EP 1

Maschine (2003)

01 Maschine (Club edit)

02 Maschine (Album version)

03 This Corrosion

04 Maschine (Der Graf Remix)

05 Schleichfahrt



EP 2

SCHUTZENGEL (2003)

01 Schutzengel

02 Schutzengel (Orchester Version)

03 Zinnsoldat

04 Damien

05 Vollmond (Radio Edit)

06 Bruder

07 One On The Dead



EP 3

Freiheit (2004)

01 Freiheit (Radio Version)

02 Sieh in mein Gesicht (Extended Version)

03 Morgengrauen

04 Die Muse

05 Freiheit (Teminal Choice Remix)

06 Schmetterling

07 Sieh in mein Gesicht (Staubkind Remix)

08 Freiheit (Neuroticfish Remix)



EP 4

Astronaut (2006)

01 Astronaut (Radio Version)

02 Mein Stern (Piano Version)

03 Ich will alles (Club Version)

04 Der Himmel über mir

05 Schneller höher weiter

06 Astronaut (Orchester Version)

07 Leben wohl

08 Mein Stern (Radio Version)



EP 5

Spiegelbild (2008)

01 Spiegelbild (Extended Version)

02 Spiegelbild (Krupps Remix)

03 Schlaflos

04 Die alte Leier

05 Hexenjagd

06 An Deiner Seite (Orchester Version)

07 Spiegelbild



DVD



Feuertanz Festival Live (2009) inkl. Lampenfieber, Spiegelbild, Tanz mit dem Feuer, Astronaut, Kleine Puppe, An deiner Seite, Feuerengel, Sage Ja!, Maschine, Freiheit, Mein Stern



Amphi Festival Live (2009) inkl. Sage Ja!, Freiheit, Sieh in mein Gesicht, Mein Stern



DMAX Dokumentation: "Unheilig – Ein Leben für die Musik"

Quelle: Another Dimension Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: unheilig schattenland