UNREAL TERROR kehrt mit

Da hat jemand aber lange gebraucht, um sich zurückzumelden. Ich muss zugeben, dass die italienische Band an mir vorbeigegangen war und ich daher einen Erstkontakt vermelden darf. "The New Chapter" wird am 6. Oktober über Jolly Roger Records erscheinen, deren Backkatalog ich mir gerade genauer ansehe, da die Alben seit kurzem in Deutschland via Cargo Records erhältlich sind. UNREAL TERROR spielt entgegen meiner ersten Ansicht gar keinen Thrash, sondern klassischen Heavy Metal mit Achtziger-Touch. Das sollte einigen hier munden. Wer mal reinhören möchte, kann das auf der Bandcamp-Seite tun, wo der Song 'Timebomb' als Stream verfügbar ist. Das Album selbst wird folgende Lieder enthalten:

1. Ordinary King

2. Time Bomb

3. All This Time

4. Fall

5. The Thread

6. One More Chance

7. Trickles of Time

8. It's the Shadow

9. Lost Cause

10. Western Skies



Das Line-up besteht aus:

Luciano Palermi - Vocals

Enio Nicolini - Bass

Iader D. Nicolini - Guitar

Arcanacodaxe - Guitar

Silvio Canzano - Drums

Wer das Scheibchen gleich vorbestellen will, kann das im Jolly Roger Webshop sofort erledigen.