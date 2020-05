U.D.O. und das Bundeswehr-Musikkorps mit erstem Videoclip

Wie bereits im April berichtet, wird von U.D.O. in Zusammenarbeit mit dem Musikkorps der Bundeswehr am 17. Juli 2020 über AFM Records ein gemeinsames Album mit dem Titel "We Are One" erscheinen. Hierzu gibt es nun das Titelstück als Videoclip zu bewundern, welchen wir euch hier bereits als YouTube-Clip präsentieren können:

