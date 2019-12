Und noch ein Clip von PYRAMIDS ON MARS

Der Bursche wirft ja nur so mit Clips um sich. 'The Ambassador' ist bereits die vierte Vorabkostprobe aus dem für den 21. Dezember angekündigten Album "Edge Of The Black" von Kevin Estrella und seinem Instrumental-Metal-Projekt PYRAMIDS ON MARS. Bei YouTube gibt es einen Audioclip dazu.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: pyramids on mars the ambassador edge of the black