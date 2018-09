Up In Smoke: Lineup komplett durch WITCHCRAFT

Das zweitägige Indoor-Festival Up In Smoke 2018, das vom 5.-6. Oktober schwere und psychedelische Klänge in das Z7 in Pratteln (Schweiz) bringt, hat mit der schwedischen Stoner-/Doom-Combo WITCHCRAFT das Lineup komplettiert.



Die folgenden Bands werden das wuchtig-wabernde Treiben orchestrieren:



ELECTRIC WIZARD

KADAVAR

WITCHCRAFT

ACID KING

ELDER

NAXATRAS

WHORES

DOPETHRONE

SASQUATCH

VILLAGERS OF IOANNINA CITY

ANCESTORS

FARFLUNG

HUMULUS

CHILD

THE WELL

MESSA

GIANT SLEEP

SIX MONTHS OF SUN

GLANVILLE

THE NEW DEATH CULT

Quelle: www.upinsmoke.de Redakteur: Stephan Voigtländer Tags: up in smoke z7 electric wizard kadavar witchcraft