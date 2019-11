VAMPYROMORPHA: Neues Album

Das zweite Studioalbum der Doom-Rocker VAMPYROMORPHA wird am 29.11.2019 via MDD Records erscheinen. Mit dem Lyrik-Video zu 'Darkness Whore' gibt es bereits einen ersten Vorgeschmack auf das Werk.



Die Tracklist liest sich so:

1. Darkness Whore

2. Deadlier Than Dracula

3. Cannibal Musical

4. The Thirtsy Dead

5. Waiting And Die

6. The Dead Walks Home Alone At Night

7. Witchlicker

8. Vampyromadness

