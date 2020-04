Die spanische Heavy-Metal-Band VHÄLDEMAR hat mit 'Hell Is On Fire' die erste Single vom neuen Album "Straight To Hell" veröffentlicht. Das sechste Album soll im Oktober via Fighter Records erscheinen. Der Song ist bei Spotify verfügbar.

Quelle: PromoJukeBox Redakteur: Swen Reuter Tags: vhaeldemar hell is on fire straight to hell