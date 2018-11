VOLBEAT: Live-Album und Konzertfilm

Der Auftritt von VOLBEAT am 26. August 2017 im "Telia Parken Stadion" in Kopenhagen ging in die dänische Rockmusik-Geschichte ein. Schließlich hält das Quartett seit dieser Show vor 48.250 begeisterten Fans den Zuschauerrekord einheimischer Künstler.

Ein solches Karriere-Highlight will selbstredend auch entsprechend zelebriert werden und deshalb wird die Band am 14.12. ihren Fans ein neues Livealbum und den dazugehörigen Konzertfilm mit dem selbsterklärenden Titel "Let’s Boogie! Live From Telia Parken" spendieren. Wahlweise als BluRay/2-CD, DVD/2C-D, 2-CD, 3-LP-Vinyl oder digital zu erhalten, kann man sich folgenden Songs hingeben und die Party erneut steigen lassen:

1. The Devil’s Bleeding Crown

2. Heaven Nor Hell

3. Radio Girl

4. Lola Montez

5. Let It Burn (feat. Mia Maja)

6. Doc Holiday

7. Sad Man’s Tongue

8. 16 Dollars

9. 7 Shots (feat. Mille Petrozza and Rod Sinclair)

10. Fallen

11. Slaytan

12. Dead But Rising

13. Goodbye Forever

14. Maybellene I Hofteholder

15. The Everlasting

16. For Evigt (feat. Johan Olsen, Mia Maja and Rod Sinclair)

17. Evelyn (feat. Mark “Barney” Greenway)

18. Lonesome Rider

19. Seal The Deal

20. The Garden’s Tale (feat. Johan Olsen)

21. Guitar Gangsters and Cadillac Blood (feat. Lars Ulrich)

22. Enter Sandman (feat. Lars Ulrich)

23. A Warrior’s Call (feat. Mikkel Kessler)

24. Black Rose (feat. Danko Jones)

25. Pool Of Booze, Booze, Booza

26. Still Counting

Wie zu erkennen ist, hatte sich VOLBEAT auch einige Gäste eingeladen, die allesamt ganz offensichtlich nur zu gerne dem Ruf folgten und nun eben auch auf Ton- und Bildträger zu hören bzw. sehen sind.

Am Tag vor der Veröffentlichung, also am 13.12., wird es "Let’s Boogie! Live From Telia Parken" darüber hinaus sogar in ausgewählten Lichtspielen-Sälen Deutschlands zu sehen geben. Detaillierte Informationen zu den Kino-Standorten erfahrt ihr hier:

https://www.cinestar.de/kino-karlsruhe-filmpalast-am-zkm/veranstaltung-konzertfilm-volbeat-live-from-telia-parken